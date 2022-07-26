Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 26 липня 2022 року

За добу з 25 по 26 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 3 (всі вони спричинені ворожими обстрілами),

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу комунальним службам,

5 – на допомогу населенню,

6 – інші виїзди.

Близько 13:00 на території Циркунівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, який загорівся. Площа пожежі склала біля 150 кв.м. Горіли дах та перекриття. Рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили вогонь о 14:20.

Вже вранці, близько 04:30, Слобідський район Харкова піддався ракетному обстрілу. Уламок однієї з ракет потрапив на дах одного з автосалонів. Внаслідок цього загорівся гідроізоляційний матеріал покрівлі. Рятувальники прибули вчасно і оперативно загасили пожежу, котра встигла розповсюдитись лише на 2 кв.м.

Близько 04:50 у м. Чугуєві ворожий боєприпас пошкодив газову трубу на вводі у приватний будинок. Утворився вогняний факел, котрий швидко загасили рятувальники з Луганської області, котрі стоять на бойовому чергуванні у Чугуївському районі Харківщини.

Також протягом всього дня проводились аварійно-рятувальні і пошукові роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури у м. Чугуєві. За попередніми даними під завалами можуть перебувати люди. Наразі дані роботи тривають.

Піротехніки ДСНС ліквідували 28 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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Джерело: facebook.com

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