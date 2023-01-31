Харківський мурал із Пушкіним замальовано

У Харкові замалювали мурал із Пушкіним. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер руху “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

Мурал був намальований на стіні кафе “Львівський круасан” на вулиці Пушкінській.

Минулого тижня невідомі облили цей мурал фарбою, як повідомляє Status QUO. Тоді Поздняков писав, що “ще один Пушкін у Харкові почервонів”, додавши, що харків’яни такими діями показують своє ставлення до російської культури.

До цього “Декомунізація. Україна” знайшла чотири мурали із зображеннями Пушкіна і заявила про наміри їх зафарбувати якнайшвидше.

Поздняков зазначив, що щодо інших міських муралів Пушкіна, Єсеніна, Гагаріна й Жукова проводяться підготовчі роботи: йдуть виміри, готуються ескізи. Їх також планують зафарбувати.

Агентство Телевидения Новости