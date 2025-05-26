Як італійським підручникам побороти кремлівські вигадки

Дослідження Массіміано Ді Паскуале та Ірини Кащій щодо спотворення України в італійських посібниках історії вказує на низку двозначних або спотворених формулювань: від представлення окупації Криму як «законного повернення в росію» до опису війни на Донбасі як «громадянського конфлікту» і навіть заперечення української національної ідентичності. (https://www.istitutogermani.org/wp-content/uploads/2025/05/Di-Pasquale-Kashchey-Narrazioni-strategiche-russe-nei-libri-di-testo-delle-scuole-secondarie-di-primo-grado-italiane-Paper-Maggio-2025-Istituto-Germani.pdf)

Зокрема, серед прикладів історичних спотворень – опис Києва як «матері російських міст», столиці «російського регіону», до якого включені Молдова, Білорусь, країни Балтії та, звісно, Україна. Таке формулювання відсилає до відомого есе путіна 2021 року про «історичну єдність» росіян та українців.

Серед проаналізованих підручників – видання таких відомих видавництв, як «Ti racconto il mondo» (LeMonnier), «Campo base» (Sanoma), «Vivi lageografia»(Zanichelli), «Now! 2» (DeA Scuola), «La viadella seta» (Loescher). Деякі підручники описують Крим як територію, що «повернулася в росію після референдуму», не згадуючи військову окупацію 2014 року.

Революція на Майдані зовсім виключається, як і російське втручання в Донбас. Згідно з низкою підручників, Україна – це держава, яка «випадково» виникла після розпаду срср, представлена як нестабільна, корумпована, «природно пов'язана» з москвою, яка не має власної історії.

Дослідження пропонує розробити національну культурну стратегію проти авторитарного впливу. Серед рекомендацій доповіді – спеціальна підготовка вчителів з питань дезінформації, критична перевірка шкільного контенту незалежними комісіями, підтримка плюралізму джерел і розвиток критичного мислення.

Джерело: https://t.me/spravdi/46891

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