«Яндекс» зливає владі рф інформацію про своїх користувачів

У першій половині 2025 року російська влада різко посилила цифровий контроль над громадянами. У звіті про прозорість «Яндекса» кількість державних запитів на персональні дані користувачів сервісів компанії сягнула рекордних показників, збільшившись на 48 % порівняно з минулим роком.

За вказаний період компанія отримала десятки тисяч вимог від силових структур і державних органів, і дані були передані у 42,3 тис. випадків, що на 44 % більше, ніж торік. Найчастіше влада вимагала інформацію про користувачів сервісів категорії «райдтех» – це таксі, доставка, каршеринг та електросамокати. Таких запитів було 35,8 тис., що говорить про спробу тотального моніторингу пересування та повсякденного життя людей.

Попри це, частка задоволених запитів майже не змінилася – 78 % проти 80 % роком раніше, що означає стабільно високий рівень співпраці платформи з державними структурами. Крім того, «Яндекс» отримав майже 14 тис. звернень на видалення посилань відповідно до закону про так зване «право на забуття», з яких 73 % були задоволені. Цим механізмом активно користуються силовики, політики та бізнесмени, намагаючись приховати від суспільства незручні матеріали та журналістські розслідування.

Фактично, ситуація демонструє подальшу ескалацію державного втручання в цифровий простір росії: контроль посилюється, простір приватності звужується, а інтернет дедалі більше перетворюється на інструмент спостереження й цензури.

