Из-за короткого замыкания в электрощите из многоэтажки эвакуировали 50 человек

24 мая в 22:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Старошишковской, 12 в Киевском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате короткого замыкания в электрическом щите на втором этаже многоэтажки загорелись полимерные материалы кабельного хозяйства, распределительных устройств и другого оборудования.

Огонь быстро распространился по кабельной шахте на электрощит третьего этажа, который также начал гореть.

В результате горения материалов выделялось большое количество токсичного дыма, и лестничная клетка была сильно задымлена.

На ней уже находились люди, которые пытались самостоятельно пройти сквозь задымленную зону.

Спасатели эвакуировали на свежий воздух 50 человек, никто из людей не пострадал.

Площадь пожара составила около 4 кв.м. За пределы электрических щитов и кабельной шахты огонь не распространился.

Его потушили пожарные в 22:52 с помощью порошкового огнетушителя, сразу после отключения работниками энергослужбы дома от электроснабжения.

Агентство Телевидения Новости