Из-за "слива" информации фигурант дела "ПриватБанка" хотел сбежать в Австрию

Фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора. Этот факт намерены расследовать отдельно. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"… узнала о чрезвычайно важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз", - отметила она.

Генпрокурор уточнила, что о подозрениях знал очень узкий круг людей.

"Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в "Борисполе". Финита", - добавила Венедиктова.

Отметим, по делу "ПриватБанка" подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она уточнила, что свидетели по делу "ПриватБанка" сегодня превратились в подозреваемых. И добавила, что после нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП приняла решение дать указание о проведении экспертизы, чтобы подтвердить убытки, нанесенные государству и украинцам.

"Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня оно не устраивало с точки зрения перспектив представления обвинения в суде", - добавила генпрокурор.

При этом имена подозреваемых до сих пор официально не раскрываются.

Агентство Телевидения Новости