Жителям Харьковщины напомнили об осторожности во время купания в водоемах на Крещение

Накануне праздника Крещения спасатели Харьковской области предостерегают граждан быть осторожными во время купания в водоемах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, чтобы гарантировать безопасность граждан во время купания, подразделения ГСЧС будут дежурить в усиленном режиме вблизи водоемов.

Однако спасатели напоминают жителям Харьковщины правила безопасного поведения на водоемах:

Так, окунаться (купаться) необходимо в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников;

- перед купанием необходимо разогреть тело;

- к проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби.

Будет нелишним обуть резиновые сапоги, которые также защищают ноги от острых камней и не позволят скользить на льду.

Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой - идите медленно и внимательно;

- погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, поскольку это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте;

- Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

- при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

- после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и чтобы не допустить переохлаждения, необходимо выпить горячего чая, лучше из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Агентство Телевидения Новости