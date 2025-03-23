Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:08
Просмотров: 41

Китай стал отрабатывать «воздушные бои» спутников на орбите

Китай стал отрабатывать «воздушные бои» спутников на орбите

Китай начал проводить на околоземной орбите «воздушные бои» между спутниками в рамках расширения своих возможностей в космосе, сообщил замначальника космических операций США генерал Майкл Гетлейн. По его словам, КНР и Россия сокращают технологический разрыв в сфере космических технологий.

По данным Космических сил США, которые были озвучены во вторник на конференции оборонных программ McAleese в Арлингтоне, на орбите наблюдались «пять объектов, которые маневрировали вокруг друг друга синхронно и контролируемо». «Это то, что мы называем воздушными боями в космосе. Китай отрабатывает тактику, методы и процедуры для выполнения космических операций на орбите со взаимодействием нескольких спутников», — сказал Гетлейн, уточнив, что эти операции фиксировались с помощью коммерчески доступной информации.

Инцидент с «воздушными боями», на который ссылался представитель Космических сил, связан с серией китайских маневров в 2024 году, проводившихся с участием экспериментальных спутников Shiyan-24 °C и Shijian-6 05A/B на низкой околоземной орбите. Такие технологии, пишет CNN, могут позволить Китаю уничтожать спутники или выводить их из строя, что потенциально позволит ему прерывать связь или операции вооруженных сил противника, такие как запуск и обнаружение ракет. Подобные действия также могут нанести ущерб глобальным навигационным системам — от банковских операций до вызова «скорой».

Отвечая на вопрос о Китае и России, Гетлейн отметил, что эти страны развили «исключительные» возможности. В качестве примера он назвал использование средств постановки помех для нарушения спутниковых сигналов, возможность ослепления лазерами разведывательных спутников, а также маневры, связанные с захватом спутника и переводом его на другую орбиту. Он назвал это «самой сложной стратегической обстановкой» за долгое время или даже за всю историю. «Раньше между нами и нашими ближайшими „коллегами“ существовал разрыв, в основном обусловленный технологическим прогрессом США… этот разрыв в потенциале значительно сократился», — констатировал он.

Маневрирование рядом с другими спутниками может быть доказательством «разработки противокосмического оружия», сказал замдиректора проекта по безопасности в космосе в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Клейтон Своуп. По его словам, сближение с другим спутником означает, что «вы потенциально можете захватить его, запустить в него сетку или снаряд или использовать энергетическое оружие, такое как лазер или генератор помех». Но такие маневры могут использоваться и для дозаправки или техобслуживания, а также для фотографирования объектов, отметил эксперт. Он добавил, что Китай запускает «все больше и больше спутников, которые демонстрируют способность проводить сложные маневры».

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно
Сегодня 07:48    12
російська пропаганда знову витягла методички щодо «звірств ЗСУ» на курщині
Сегодня 07:22    43
Так виглядає згорівша квартира внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпровському районі столиці
Сегодня 07:17    44
Мрії путіна – новий світовий порядок на російських умовах, – CNN
Сегодня 07:03    72
Удары дронами за три недели марта 2025
Сегодня 06:31    76
Брехня: «70 тисяч українських солдатів на курщині загинули дарма»
Сегодня 06:11    77
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    96
Оперативна інформація станом на 16:00 22.03.2025 щодо російського вторгнення
22.03.2025 16:10    117
Човникова дипломатія Трампа між РФ та Україною часом нагадувала гру в “зіпсований телефон”
22.03.2025 11:00    151
Велика Британія заморозила понад $32 млрд російських активів від початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну — Мінфін Великої Британії
22.03.2025 10:47    136
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 