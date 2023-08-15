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Кількість загиблих від лісових пожеж на Мауї досягла 99, збитки сягають 5,6 мільярда доларів

Кількість загиблих від лісових пожеж на Мауї досягла 99, збитки сягають 5,6 мільярда доларів

Станом на понеділок кількість загиблих внаслідок лісових пожеж на Мауї сягнула 99 осіб, і ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки пошукові бригади прочісують райони, де полум’я поширюється зі швидкістю до милі на хвилину.

Пожежі, що охопили більшу частину історичного міста Лахайна, вже стали найсмертоноснішими в США за більш ніж століття, повідомляє New York Post.

Причини пожежі розслідуються.

Hawaiian Electric Co. Inc., постачальник електроенергії на Мауї, співпрацюватиме зі штатом і проведе власне розслідування, заявила президент і головний виконавчий директор компанії Шелі Кімура.

Наразі не зрозуміло, чи відіграло якусь роль у виникненні пожежі обладнання компанії.

Компанія Hawaiian Electric зазнала критики за те, що не вимкнула електроенергію, коли сильний вітер обдував пересохлу територію з високим ризиком виникнення пожежі.

Оскільки комунальники працювали над повним відновленням електропостачання, очікувалося, що евакуйовані почнуть заселятися в готелі в понеділок увечері.

Губернатор Гаваїв Джош Грін повідомив, що 500 готельних номерів надаються місцевим жителям, і ще 500 номерів будуть виділені для працівників Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, які допомагають у відновленні.

Крім того, FEMA почало виділяти переселенцям по 700 доларів на харчування, воду, першу медичну допомогу та медикаменти.

Ці гроші є додатковими до будь-якої суми, на яку мешканці можуть претендувати на компенсацію за втрату житла та особистого майна.

«Там залишилося дуже мало», – сказав Грін про Лахайну у відеозверненні в неділю, додавши, що «за оцінками, зникло майна на суму 5,6 мільярда доларів».

Навіть там, де вогонь відступив, влада попереджає, що токсичні побічні продукти можуть залишитися, в тому числі в питній воді, після того, як полум’я вивергає отруйні випари.

І багатьом людям просто немає куди повертатися.

Агентство Телевидения Новости

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