Кількість загиблих від лісових пожеж на Мауї досягла 99, збитки сягають 5,6 мільярда доларів

Станом на понеділок кількість загиблих внаслідок лісових пожеж на Мауї сягнула 99 осіб, і ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки пошукові бригади прочісують райони, де полум’я поширюється зі швидкістю до милі на хвилину.

Пожежі, що охопили більшу частину історичного міста Лахайна, вже стали найсмертоноснішими в США за більш ніж століття, повідомляє New York Post.

Причини пожежі розслідуються.

Hawaiian Electric Co. Inc., постачальник електроенергії на Мауї, співпрацюватиме зі штатом і проведе власне розслідування, заявила президент і головний виконавчий директор компанії Шелі Кімура.

Наразі не зрозуміло, чи відіграло якусь роль у виникненні пожежі обладнання компанії.

Компанія Hawaiian Electric зазнала критики за те, що не вимкнула електроенергію, коли сильний вітер обдував пересохлу територію з високим ризиком виникнення пожежі.

Оскільки комунальники працювали над повним відновленням електропостачання, очікувалося, що евакуйовані почнуть заселятися в готелі в понеділок увечері.

Губернатор Гаваїв Джош Грін повідомив, що 500 готельних номерів надаються місцевим жителям, і ще 500 номерів будуть виділені для працівників Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, які допомагають у відновленні.

Крім того, FEMA почало виділяти переселенцям по 700 доларів на харчування, воду, першу медичну допомогу та медикаменти.

Ці гроші є додатковими до будь-якої суми, на яку мешканці можуть претендувати на компенсацію за втрату житла та особистого майна.

«Там залишилося дуже мало», – сказав Грін про Лахайну у відеозверненні в неділю, додавши, що «за оцінками, зникло майна на суму 5,6 мільярда доларів».

Навіть там, де вогонь відступив, влада попереджає, що токсичні побічні продукти можуть залишитися, в тому числі в питній воді, після того, як полум’я вивергає отруйні випари.

І багатьом людям просто немає куди повертатися.

Агентство Телевидения Новости