Командування РОВ обрало тактику економії заліза, а ось особовий склад – на знищення. Аналіз втрат ворога за місяць
Протягом травня 2025 року російські окупаційні війська закривали весняну наступальну кампанію, яка мала створити максимально сприятливі умови для старту літньої. І цей перехід вплинув на показники цілої низки категорій втрат – як позитивно, так і негативно.
Втрати особового складу
У травні російські окупаційні війська зазнали середньостатистичних втрат за всю весняну кампанію – 35 370. Загалом це найнижчий показник втрат особового складу РОВ з червня 2024 року і мінімальний з початку 2025-го.
Причиною цього стала ціла низка факторів: від тактики ведення штурмових дій, обраної РОВ, – штурми по 2-3 людини замість відділення або роти, а також перехід на попередню роботу і супровід штурмувальників FPV-дронами.
Ці показники позначилися негативно для нас і на пропорції втрат до захоплених територій. У травні російські окупанти захопили 440 км² територій України. За втрат 35 370 пропорція становить 80 тіл/1 км², що є найнижчим показником не тільки з початку цього року.
Нагадаю, що у 2024 році пропорція в середньому становила 128 осіб/1 км², у січні 2025 року – 150/1 км², у лютому – 190/1 км², упродовж квітня – 194/1 км². Тобто впродовж першого кварталу року зберігалася тенденція зростання втрат РОВ у співвідношенні з кілометром захоплених територій.
Зараз тенденція набула негативного характеру.
Втрати танків
У травні російські окупаційні війська втратили 138 танків. Цей показник нижчий за квітневий і березневий. І навіть більше – найнижчий з травня 2024 року.
Це свідчить про те, що росія зберігає незмінною тактику жорсткої економії основних бойових танків, що зумовлено катастрофічним скороченням у неї запасів радянських танків на складах і в сховищах. Тому така економія не просто триватиме впродовж усього літа, а й стане головною філософією російської армії – залізо замінять людською масою.
Втрати ББМ
У травні російські окупанти втратили 282 бойові броньовані машини, що також є антирекордом втрат з квітня 2024 року. Причому якщо порівнювати з квітнем 2025-го, то скорочення втрат ББМ відбулося в 1,5 раза!
Причиною є все та сама незмінна економія ББМ і вкрай рідкісне їх застосування під час штурмових дій. Піхота на мотоциклах і цивільних автомобілях повністю замінила важкоброньовану і легкоброньовану техніку.
Втрати ствольної артилерії
У травні РОВ втратили 1350 одиниць ствольної артилерії. Це хоч і не рекорд, але досить високий показник втрат, зумовлений цілою низкою факторів.
По-перше, саме ствольна артилерія після FPV-дронів є головним інструментом підтримки мотоциклетних підрозділів РОВ у штурмах.
По-друге, ствольна артилерія, яку використовують окупанти, – це часто дуже старі, радянські зразки, які мають як посередню дальність ураження цілей, так і низьку точність, що робить їх уразливими в контрбатарейній боротьбі.
Втрати РСЗВ
У травні російські окупанти втратили 26 реактивних систем залпового вогню, що повністю відповідає середньому показнику втрат у цій категорії з початку 2025 року.
У РОВ спостерігається критичний дефіцит у питаннях забезпечення підрозділів РСЗВ, який вони намагаються поповнювати не тільки створенням гомункулусів із застосуванням флотських, реактивних бомбометів, а й за допомогою закупівель реактивних систем у КНДР.
Втрати ППО
російські окупаційні війська протягом травня також зазнали середньостатистичних показників втрат у категорії протиповітряної оборони – 24.
Це результат системної роботи Сил оборони України з виносу російських систем ППО як поблизу лінії зіткнення, так і в тиловій зоні, зокрема – на тимчасово окупованому півострові Крим.
Нагадаю, що категорія ППО – одна з тих, яка в РОВ не тільки не компенсується щомісяця за рахунок виробництва і відновлення, але вже не перший місяць поспіль демонструє мінусовий показник із поповнення втрат.
Втрати автотранспорту
Абсолютного рекорду в травні в цій категорії не вийшло, але показник дуже високий, срібний – 3566!
Гадаю, пояснювати, що таке становище збережеться й надалі, не варто, адже симбіоз російського піхотинця та мотоцикла, а також неспеціалізованого, цивільного автомобільного транспорту ще довго стимулюватиме зростання в цій категорії.
Втрати спецтехніки
У травні втрати спецтехніки у РОВ склали 34 одиниці, що також є доволі середньостатистичним показником для цієї категорії.
Минулого місяця втрати були практично втричі вищими, що було зумовлено поліпшенням погодних умов і почастішанням спроб РОВ за допомогою спецтехніки евакуювати пошкоджені бойові одиниці. Але цього ентузіазму в окупантів вистачило ненадовго, – з урахуванням і без того вкрай високих показників втрат у цій категорії за час повномасштабного вторгнення в Україну.
Висновки
У травні російські окупаційні війська наростили захоплення територій України за збереження середньостатистичних втрат. Це негативна тенденція, оскільки оборонна стратегія передбачає виснаження ворога.
Проте, з огляду на те, що РОВ ведуть наступальні дії, спираючись на людський ресурс, за яким закріплено велику кількість легких транспортних засобів (ЛТЗ), а також на підтримку артилерії та FPV-дронів, саме в цих категоріях зараз і фіксуються найбільші показники втрат.
У літній період втрати основних бойових танків і бойових броньованих машин також можуть зрости, оскільки на тих ділянках фронту, які вважаються в окупантів пріоритетними, але які складно прорвати за допомогою вище озвучених компонент, військам країни-агресора так чи інакше, але доведеться застосовувати дефіцитні ОБТ і ББМ.
Також цілком очікувано, що командування РОВ дедалі ближче до реалізації плану із загальної мобілізації в репресивному форматі. І цей процес можуть запустити за підсумками літньої наступальної кампанії або в її середині – якщо втрати значно перевищуватимуть щомісячний мобілізаційний показник.
Демілітаризація і денацифікація армії росії проходить строго за планом.
Джерело: obozrevatel.com
Автор: Олександр Коваленко