Командування РОВ обрало тактику економії заліза, а ось особовий склад – на знищення. Аналіз втрат ворога за місяць

Протягом травня 2025 року російські окупаційні війська закривали весняну наступальну кампанію, яка мала створити максимально сприятливі умови для старту літньої. І цей перехід вплинув на показники цілої низки категорій втрат – як позитивно, так і негативно.

Втрати особового складу

У травні російські окупаційні війська зазнали середньостатистичних втрат за всю весняну кампанію – 35 370. Загалом це найнижчий показник втрат особового складу РОВ з червня 2024 року і мінімальний з початку 2025-го.

Причиною цього стала ціла низка факторів: від тактики ведення штурмових дій, обраної РОВ, – штурми по 2-3 людини замість відділення або роти, а також перехід на попередню роботу і супровід штурмувальників FPV-дронами.

Ці показники позначилися негативно для нас і на пропорції втрат до захоплених територій. У травні російські окупанти захопили 440 км² територій України. За втрат 35 370 пропорція становить 80 тіл/1 км², що є найнижчим показником не тільки з початку цього року.

Нагадаю, що у 2024 році пропорція в середньому становила 128 осіб/1 км², у січні 2025 року – 150/1 км², у лютому – 190/1 км², упродовж квітня – 194/1 км². Тобто впродовж першого кварталу року зберігалася тенденція зростання втрат РОВ у співвідношенні з кілометром захоплених територій.

Зараз тенденція набула негативного характеру.

Втрати танків

У травні російські окупаційні війська втратили 138 танків. Цей показник нижчий за квітневий і березневий. І навіть більше – найнижчий з травня 2024 року.

Це свідчить про те, що росія зберігає незмінною тактику жорсткої економії основних бойових танків, що зумовлено катастрофічним скороченням у неї запасів радянських танків на складах і в сховищах. Тому така економія не просто триватиме впродовж усього літа, а й стане головною філософією російської армії – залізо замінять людською масою.

Втрати ББМ

У травні російські окупанти втратили 282 бойові броньовані машини, що також є антирекордом втрат з квітня 2024 року. Причому якщо порівнювати з квітнем 2025-го, то скорочення втрат ББМ відбулося в 1,5 раза!

Причиною є все та сама незмінна економія ББМ і вкрай рідкісне їх застосування під час штурмових дій. Піхота на мотоциклах і цивільних автомобілях повністю замінила важкоброньовану і легкоброньовану техніку.

Втрати ствольної артилерії

У травні РОВ втратили 1350 одиниць ствольної артилерії. Це хоч і не рекорд, але досить високий показник втрат, зумовлений цілою низкою факторів.

По-перше, саме ствольна артилерія після FPV-дронів є головним інструментом підтримки мотоциклетних підрозділів РОВ у штурмах.

По-друге, ствольна артилерія, яку використовують окупанти, – це часто дуже старі, радянські зразки, які мають як посередню дальність ураження цілей, так і низьку точність, що робить їх уразливими в контрбатарейній боротьбі.

Втрати РСЗВ

У травні російські окупанти втратили 26 реактивних систем залпового вогню, що повністю відповідає середньому показнику втрат у цій категорії з початку 2025 року.

У РОВ спостерігається критичний дефіцит у питаннях забезпечення підрозділів РСЗВ, який вони намагаються поповнювати не тільки створенням гомункулусів із застосуванням флотських, реактивних бомбометів, а й за допомогою закупівель реактивних систем у КНДР.

Втрати ППО

російські окупаційні війська протягом травня також зазнали середньостатистичних показників втрат у категорії протиповітряної оборони – 24.

Це результат системної роботи Сил оборони України з виносу російських систем ППО як поблизу лінії зіткнення, так і в тиловій зоні, зокрема – на тимчасово окупованому півострові Крим.

Нагадаю, що категорія ППО – одна з тих, яка в РОВ не тільки не компенсується щомісяця за рахунок виробництва і відновлення, але вже не перший місяць поспіль демонструє мінусовий показник із поповнення втрат.

Втрати автотранспорту

Абсолютного рекорду в травні в цій категорії не вийшло, але показник дуже високий, срібний – 3566!

Гадаю, пояснювати, що таке становище збережеться й надалі, не варто, адже симбіоз російського піхотинця та мотоцикла, а також неспеціалізованого, цивільного автомобільного транспорту ще довго стимулюватиме зростання в цій категорії.

Втрати спецтехніки

У травні втрати спецтехніки у РОВ склали 34 одиниці, що також є доволі середньостатистичним показником для цієї категорії.

Минулого місяця втрати були практично втричі вищими, що було зумовлено поліпшенням погодних умов і почастішанням спроб РОВ за допомогою спецтехніки евакуювати пошкоджені бойові одиниці. Але цього ентузіазму в окупантів вистачило ненадовго, – з урахуванням і без того вкрай високих показників втрат у цій категорії за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Висновки

У травні російські окупаційні війська наростили захоплення територій України за збереження середньостатистичних втрат. Це негативна тенденція, оскільки оборонна стратегія передбачає виснаження ворога.

Проте, з огляду на те, що РОВ ведуть наступальні дії, спираючись на людський ресурс, за яким закріплено велику кількість легких транспортних засобів (ЛТЗ), а також на підтримку артилерії та FPV-дронів, саме в цих категоріях зараз і фіксуються найбільші показники втрат.

У літній період втрати основних бойових танків і бойових броньованих машин також можуть зрости, оскільки на тих ділянках фронту, які вважаються в окупантів пріоритетними, але які складно прорвати за допомогою вище озвучених компонент, військам країни-агресора так чи інакше, але доведеться застосовувати дефіцитні ОБТ і ББМ.

Також цілком очікувано, що командування РОВ дедалі ближче до реалізації плану із загальної мобілізації в репресивному форматі. І цей процес можуть запустити за підсумками літньої наступальної кампанії або в її середині – якщо втрати значно перевищуватимуть щомісячний мобілізаційний показник.

Демілітаризація і денацифікація армії росії проходить строго за планом.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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