кремль "годує" мешканців ТОТ Луганщини пропагандистським кіно

У Луганську відбулася 10-та акція "Ніч кіно", організована мінкультом рф. Людей зігнали на покази псевдошедеврів — від військової драми "Група крові" до фентезі "Волшебнік смарагдового города".

Під гаслами "культурного розвитку" росія насправді просуває ідеологічну обробку й відволікає від реальних проблем: браку води, роботи та безпеки.

Поки світове кіно говорить про свободу і гідність, кремлівські стрічки виправдовують агресію та мілітаризують свідомість.

▶ ️Центр національного спротиву наголошує: справжня культура — це українські книги, музика й фільми. Жодні "ночі кіно" не перекриють світло правди та прагнення до свободи. Повідомляй про ворога на анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та долучайся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7568

