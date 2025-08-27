Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:09
Просмотров: 82

кремль "годує" мешканців ТОТ Луганщини пропагандистським кіно

кремль годує мешканців ТОТ Луганщини пропагандистським кіно

У Луганську відбулася 10-та акція "Ніч кіно", організована мінкультом рф. Людей зігнали на покази псевдошедеврів — від військової драми "Група крові" до фентезі "Волшебнік смарагдового города".

Під гаслами "культурного розвитку" росія насправді просуває ідеологічну обробку й відволікає від реальних проблем: браку води, роботи та безпеки.

Поки світове кіно говорить про свободу і гідність, кремлівські стрічки виправдовують агресію та мілітаризують свідомість.

▶ ️Центр національного спротиву наголошує: справжня культура — це українські книги, музика й фільми. Жодні "ночі кіно" не перекриють світло правди та прагнення до свободи. Повідомляй про ворога на анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та долучайся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7568

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В москве с 1 сентября запускают приложение для отслеживания мигрантов
Сегодня 11:23    103
Після втрати чинності Господарського кодексу буде "м’який старт" реформи – Мін’юст
Сегодня 10:55    121
Бійці бригади «Сталевий кордон» мінусували дві «гербери»
Сегодня 10:32    91
Стати хабом для китайських вантажів: український і грузинський порти підписали меморандум
Сегодня 10:20    92
кремль "легалізує" крадіжку українського зерна, металу та вугілля через Маріупольський порт
Сегодня 10:08    94
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
Сегодня 09:55    144
росія підставила Іран у війні з Ізраїлем
Сегодня 09:44    121
Масштабні “самостріли” заради виплат: у російській 83-й бригаді викрили шахрайство на сотні мільйонів
Сегодня 09:35    124
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Сегодня 09:25    113
БЕБ - викрито виробництво контрафакту
Сегодня 09:14    115
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 