кремль готує нових наглядачів для перевиховання українських дітей

У тимчасово окупованій частині Донецької області стартували спеціалізовані семінари для “керівників департаментів культури” окупаційних адміністрацій. Назвали їх «практикумами», на котрих колаборанти проходять інструктаж із м’якої русифікації.

Учасників вчать, як «впроваджувати російські цінності», переписувати історію, витісняти українську культуру та нав’язувати дітям модель «русского міра». Ідеться про системне промивання мізків під прикриттям культури.

Фактично окупанти формують нову ланку ідеологічних наглядачів, які мають виховувати молоде покоління українців без України.

ЦНС закликає: якщо ви маєте інформацію про причетних до русифікації українських дітей — повідомляйте в наш анонімний чат-бот. (https://t.me/official_sprotyv_bot) А також приєднуйтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) — разом захищаємо наше майбутнє!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7105

Новости портала «Весь Харьков»