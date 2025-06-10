Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:19
Просмотров: 66

кремль готує нових наглядачів для перевиховання українських дітей

кремль готує нових наглядачів для перевиховання українських дітей

У тимчасово окупованій частині Донецької області стартували спеціалізовані семінари для “керівників департаментів культури” окупаційних адміністрацій. Назвали їх «практикумами», на котрих колаборанти проходять інструктаж із м’якої русифікації.

Учасників вчать, як «впроваджувати російські цінності», переписувати історію, витісняти українську культуру та нав’язувати дітям модель «русского міра». Ідеться про системне промивання мізків під прикриттям культури.

Фактично окупанти формують нову ланку ідеологічних наглядачів, які мають виховувати молоде покоління українців без України.

ЦНС закликає: якщо ви маєте інформацію про причетних до русифікації українських дітей — повідомляйте в наш анонімний чат-бот. (https://t.me/official_sprotyv_bot) А також приєднуйтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) — разом захищаємо наше майбутнє!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7105

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна несподівано виграє повітряний бій, F-16 збив російський Су-35, - BILD
Сегодня 06:46    42
БЕБ викрило шахрайку у IBOX банку
Сегодня 06:37    44
В Бучі, виявляється, теж були зрадники
Сегодня 06:28    70
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    79
Оперативна інформація станом на 16:00 09.06.2025 щодо російського вторгнення
09.06.2025 16:37    133
Наші — вдома. З російського полону повернулася перша група військовослужбовців віком до 25 років
09.06.2025 15:03    133
У нас забрали 20 тисяч ракет ППО
09.06.2025 11:15    164
Знешкоджено 479 засобів повітряного нападу!
09.06.2025 10:57    123
Путін, де твої карти…
09.06.2025 10:33    201
Уражено літаки на аеродромі Саваслейка - Генштаб
09.06.2025 10:12    132
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 