кремль маніпулює перемир’ям

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У відповідь на згоду Києва на 30-денне перемир’я москва обставляє ідею тиші на фронті такими передумовами, щоб вона не була реалізована.

▶️ путін прямо не відмовляється від перемир'я, але маніпулює, щоб затягнути прийняття рішення або унеможливити його взагалі.

▶️ Єдиною перешкодою для перемир’я і миру є москва, якій потрібна війна, тому світ має тиснути на росію, щоб примусити агресора до завершення війни.

▶️ Київ не погодиться на «заморозку конфлікту», оскільки такий сценарій не гарантуватиме Україні стабільний мир.

▶️ Україна не погодиться на домовленості на зразок Будапештського меморандуму, які не забезпечили Україні мир.

▶️ Якщо москва відкине пропозицію 30-денного перемир’я, Україна і США розроблятимуть наступні кроки.

Джерело: https://t.me/spravdi/45524

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