росія запускає нову ініціативу з картографування тимчасово окупованих українських територій, прагнучи закріпити контроль над захопленими землями та створити юридичне підґрунтя для експропріації українського майна. міністерство сільського господарства рф оголосило тендер на суму близько $4,89 млн для створення єдиної карти земель сільськогосподарського призначення. Замовлення розміщено на платформі «госзакупки».

Проєкт спрямований на формалізацію анексії, зокрема через адміністративну інтеграцію окупованих регіонів до системи кадастрового обліку рф. Водночас публічні реєстри росреєстру досі не відображають ці території, і нові кадастрові округи для них не створено.

Документація передбачає використання даних до 2002 року – періоду до початку земельної реформи в Україні. Сучасна інформація вважається «небажаною» через зміни в структурі власності та межах ділянок. кремль відверто ігнорує українське законодавство, використовуючи маніпулятивну статистику для виправдання вивезення зерна та інших ресурсів.

Ця ініціатива – черговий крок до легітимізації окупації та спроба надати злочинним діям псевдоюридичну форму.

Джерело: szru.gov.ua

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