кремль пытается расшатать политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине

В мае 2023 года председатель совбеза рф патрушев и заместитель председателя совбеза медведев провели встречу с группой сербских политиков. Ее участниками были президент Республики Сербия Милорад Додик и директор БИА Александр Вулин.

В ходе встречи они активно обсуждали конкретные действия с целью расшатыванию политической ситуации в Боснии и Герцеговине, а также распространению там сепаратистских настроений.

В частности, Додик получил задачу организовать волну «протестов», которые должны привести к выражению недоверия правительству БиГ.

В свою очередь Вулин, должен решить вопрос по поставкам в РФ дефицитных боеприпасов из складов, оставшихся на территории Сербии еще с советских времен. Для организации этой сделки Вулин задействует своего «протеже» – да называемого «сербского оружейного барона» Слободана Тешича.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22271

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