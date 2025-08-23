кремль запустив кампанію заялування німців

Аналітики, які відстежують гібридні операції кремля у соцмережах, фіксують сплеск активності ботоферми «матрьошка» у соцмережі X: боти поширили серію фейкових відео, стилізованих під матеріали західних медіа. У цих роликах Німеччину звинувачують нібито у підготовці до війни з росією, а німців лякають «знищенням їхньої країни».

Для створення відео використовується штучний інтелект. В одному з роликів йдеться, що німці «бояться заводити дітей через війну», в іншому — що «німецьке телебачення систематично готує суспільство до конфлікту з росією». Також поширюються вигадані «соціологічні опитування» та фальшиві цитати експертів.

Кампанія пов'язана з суспільною дискусією у Німеччині щодо подальшої підтримки України та можливого відправлення німецького військового контингенту. кремль намагається посіяти страх з-поміж німців та створити тиск на владу країни.

▶️ росія систематично задіює мережу ботів «матрьошка» для гібридних операцій впливу на громадську думку в країнах Європи. Зокрема, як повідомляв Центр, мережа дезінформації використовувалась для втручання у виборчі процеси у Молдові.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15361

