Сегодня 11:30
Кулеметний батальйон ЗСУ на Харківщині отримав безпілотний авіаційний комплекс «STING»

633 окремому зенітному кулеметному батальйону, який тримає оборону на Харківському напрямку, передали безпілотний авіаційний комплекс «STING».

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Цей комплекс здатний вдень і вночі ефективно знищувати ворожі безпілотники безпосередньо в повітрі.

«Такий був запит з передової. Забезпечення потреб захисників залишається нашим безумовним пріоритетом», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

