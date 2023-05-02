Верещук особисто як менеджер зробила занадто багато для того, щоб мільйони людей опинились в окупації без бодай якихось шансів її уникнути - щоби тепер закликати ні в якому разі не брати російсь паспорти.

Як ця патріотка пропонує вижити тим, хто в силу різних причин не має можливості виїхати?

Насильна паспортизація це злочин росії - а не вина захоплених в заручники українців.

Ті папірці з двоголовою куркою нікчемні, якщо не підкріплюються колаборацією - про це треба говорити, а не штучно робити людей ледь не зрадниками, знову відтіняючи роль путіна в цьому свавіллі.

Чергове простоє рєшєнніє, яке тільки допоможе окупантам дискредитувати Україну в очах поневоленого населення?

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Легко виглядати незламним за чужий рахунок, це взагалі останнім часом популярний вид патріотизму.

Джерело: https://www.facebook.com/rex.prozapas

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