Легко виглядати незламним за чужий рахунок
Верещук особисто як менеджер зробила занадто багато для того, щоб мільйони людей опинились в окупації без бодай якихось шансів її уникнути - щоби тепер закликати ні в якому разі не брати російсь паспорти.
Як ця патріотка пропонує вижити тим, хто в силу різних причин не має можливості виїхати?
Насильна паспортизація це злочин росії - а не вина захоплених в заручники українців.
Ті папірці з двоголовою куркою нікчемні, якщо не підкріплюються колаборацією - про це треба говорити, а не штучно робити людей ледь не зрадниками, знову відтіняючи роль путіна в цьому свавіллі.
Чергове простоє рєшєнніє, яке тільки допоможе окупантам дискредитувати Україну в очах поневоленого населення?
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Легко виглядати незламним за чужий рахунок, це взагалі останнім часом популярний вид патріотизму.
Джерело: https://www.facebook.com/rex.prozapas