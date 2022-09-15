Ліквідація наслідків ворожих ударів по Кривому Рогу: затоплення вже не загрожує

Ліквідація наслідків ворожих ударів по Кривому Рогу продовжується. Рівень води в Інгульці знизився. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Виток об’ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см, підтоплено 112 будинків, врятовано 11 осіб. Також місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону.

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією.”Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см. Працюємо над повною локалізацією витоку”, – повідомив Тимошенко.

Наразі ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено, запевнив він.

Зазначимо, надвечір 14 вересня російські військові завдали серії ракетних ударів Х-22 з літаків стратегічної авіації Кривим Рогом і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води.

Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Розі зробили спробу затопити місто.

Ударом по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі Росія, ймовірно, хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні. Про це йдеться у звіті за підсумками середи, 14 червня, американського Інституту вивчення війни ISW.

Річка Інгулець є важливим географічним об’єктом контрнаступу українських військ, що триває, уздовж херсонсько-миколаївського кордону, зазначили експерти.

“Російські сили, ймовірно, націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо у світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидова Брода в рамках контрнаступу, що триває на Херсонщині”, – пояснюють аналітики.

Агентство Телевидения Новости