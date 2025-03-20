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Ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США
Суд у США заборонив здійснювати подальші скорочення в агентстві.
Судова ухвала зобов’язує адміністрацію Трампа відновити доступ до електронної пошти та комп’ютерних систем для всіх співробітників USAID, включаючи тих, кого відправили у адміністративну відпустку.
Водночас рішення не скасовує звільнення працівників і не відновлює агентство повністю
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/59342