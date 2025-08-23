Надзвичайне
Сегодня 11:25
Ілон Маск піде під суд через "лотерею": подробиці звинувачення

Ілон Маск піде під суд через лотерею: подробиці звинувачення

Американський бізнесмен Ілон Маск постане перед судом за звинуваченням у шахрайстві, пов’язаному з обіцянкою випадкового розіграшу 1 млн дол. серед підписантів його петиції напередодні президентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Федеральний суддя Роберт Пітман дозволив мешканці Аризони Жаклін МакАферті продовжити справу. Вона заявляє, що повірила словам Маска про чесний розіграш і підписала петицію America PAC, передавши свої особисті дані. Згодом з’ясувалося, що «переможців» насправді обирали вручну — щоб вони стали публічними представниками політичного комітету бізнесмена на підтримку тоді ще кандидата у президенти Дональда Трампа.

Хоча суд не ухвалив рішення по суті, він визнав, що позивачка обґрунтовано вважає себе ошуканою, оскільки не отримала обіцяного «випадкового шансу на мільйон».

Ще перед виборами окружний прокурор Філадельфії намагався зупинити акцію, назвавши її «незаконною лотереєю», проте тоді суд відмовив у позові.

Пізніше представники Маска підтвердили, що комітет свідомо відбирав виборців із ключових штатів, ґрунтуючись на їхніх особистих історіях, та змушував їх підписувати трудові угоди.

Суддя дозволив МакАферті вимагати відшкодування за шахрайство і порушення контракту, але відхилив її претензії за законом про захист прав споживачів у Техасі.

Команда адвокатів Маска поки що утримується від коментарів.

Видання нагадало, що у виборчій кампанії 2024 року бізнесмен витратив сотні мільйонів доларів на підтримку Трампа та республіканців. Після перемоги на президентських виборах Трамп доручив Маску реалізувати план скорочення розмірів і повноважень уряду.

До слова, навесні повідомлялося, що Маск, який через суди вирішує питання опіки над 13-ю дитиною, розкрив шокувальну суму аліментів на неї.

Джерело: tsn.ua

