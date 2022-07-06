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лукашенко бреше: Україна не вивозить зерно через білорусь

лукашенко бреше: Україна не вивозить зерно через білорусь

Міністерство інфраструктури не підтримує жодних відносин з прокремлівською владою республіки білорусь, а також спростовує заяву олександра лукашенка про вивезення українського зерна через територію сусідньої держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Заява олександра лукашенка про вивіз українського зерна через територію республіки білорусь не відповідає дійсності. Міністерство інфраструктури не підтримує жодних відносин з прокремлівською владою держави-сателіта і розраховує на справедливий міжнародний суд щодо участі білорусі у військовій агресії щодо України», - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві наголосили, що розглядають заяву лукашенка як черговий акт інформаційної війни, та просять ЗМІ використовувати лише перевірені джерела інформації.

Як повідомлялось, внаслідок російської агресії всі морські порти України було заблоковано. Це призвело до загострення світової продовольчої кризи, адже Україна забезпечує їжею щонайменше 440 млн людей.

При цьому, 80% аграрної продукції з України експортувалося саме морськими шляхами. Україна розпочала низку інфраструктурних проєктів, які розширюють пропускну спроможність наземних транспортних коридорів.

Источник: ukrinform.ua

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