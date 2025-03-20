Magura V5 з “роєм” дронів-приманок збивають з пантелику ворожі системи РЕБ

Розробники морських дронів Magura V5 навчили його діяти разом із “роєм” дронів-приманок, які перевантажують російські системи оборони, дозволяючи основним ударним апаратам пройти до цілі.

Про це йдеться у статті кореспондента АрміяInform Кирила Самойленка.

Серед головних переваг дрона — його вдосконалена система наведення, що забезпечує високу точність ураження, радіус дії до 800 км, дистанційне керування через захищені канали зв’язку, близько 300 кг вибухівки, що достатньо для виведення з ладу великих кораблів.

Крім того, дрон Magura V5 може бути оснащений і ракетним озброєнням.

Нещодавня операція, в результаті якої було знищено два ворожі гелікоптери та серйозно пошкоджено ще один, стала першим в історії випадком, коли морський дрон успішно атакував повітряні об’єкти.

“Гелікоптер — швидка ціль. Як тільки він з’являється у полі зору, є лічені хвилини, щоб зайняти вигідну позицію для пуску. Ми все прорахували, і ракета влучила в ціль із першого запуску”, — розповів командир підрозділу Group 13 з позивним Тринадцятий.

Magura V5 – перший в історії морський дрон, який зміг у бойових умовах потопити військовий корабель та збити повітряну ціль.

Джерело: gur.gov.ua

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