Майже два роки вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть холодноярівця з Харківщини

Майже два роки боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Михайло Лях вважався зниклим безвісти. Нещодавно стало відомо, що він загинув 31 березня 2023 року під Бахмутом.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Михайло Лях народився 31 жовтня 1994 року на Закарпатті. У 199 році родина переїхала на Валківщину та оселилася у Сніжкові. Після 9 класу Михайло вступив до Чутівського професійно-технічного училища, де вчився на повара-кондитера. У квітні 2015 року Михайло Лях був призваний на строкову військову службу до лав Національної гвардії України.

Після демобілізації працював у різних сферах: будівництво, сфера обслуговування, складська логістика. Після повномасштабного вторгнення був зачислений до роти охорони Богодухівського РТЦК.

Після деокупації Ізюма Михайло Лях був направлений до Ізюмського РТЦК на посаду стрільця, а потім переведений до 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», у складі якої воював в одній з найгарячіших на той час точок лінії фронту – поблизу міста Бахмут Донецької області.

З березня 2023 року вважався зниклим безвісти. Як стало відомо днями, Михайло Лях загинув 31 березня під час виконання бойового завдання у місті Бахмут.

Агентство Телевидения Новости