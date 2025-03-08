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Маскується під відео та краде дані: У ЦПД попередили про новий вірус, який шириться в Telegram

Маскується під відео та краде дані: У ЦПД попередили про новий вірус, який шириться в Telegram

У месенджері Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти.

При відкритті відео з’являється помилка з запитом на оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра. Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями.

"У жодному разі не відкривайте підозрілі файли та не встановлюйте невідомі оновлення!" - наголошують у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що шахраї, аби заволодіти персональними даними, розсилають користувачам месенджера Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання.

Джерело: espreso.tv

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