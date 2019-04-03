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Масштабный пожар сухостоя в Немышлянском районе: подробности от ГСЧС

Масштабный пожар сухостоя в Немышлянском районе: подробности от ГСЧС

Как сообщалось, в Немышлянском районе Харькова сегодня произошло масштабное возгорание сухостоя.

Первыми о нем сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото.

В службе спасателей сообщили подробности ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 апреля в 10:44 спасателям поступило сообщение о возгорании сухого прошлогоднего камыша на открытой территории в Немышлянском районе Харькова вблизи пр. Тракторостроителей и ул. Приречной.

Под воздействием ветра огонь охватил значительную площадь и угрожал жилым домам и объектам народного хозяйства.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что площадь горения камыша и кустарников составляла около 3,5 га.

Пламя уже перекинулось на частную деревянную хозяйственную постройку, площадью 25 кв.м., и почти уничтожило ее.

В 13:22 чрезвычайники локализовали пожар, остановив его распространение. Окончательно огонь ликвидировали в 14:39.

К ликвидации возгорания привлекалось 19 спасателей и 4 единицы пожарной техники.

Причиной подобных возгораний почти всегда становится «человеческий фактор», отметили в службе ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости

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