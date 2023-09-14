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Мережею шириться інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку – це неправда

Мережею шириться інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку – це неправда

Брехня: українці в Ірландії отримують сповіщення про екстрадицію, оскільки вони підлягають мобілізації в Україні. Цю новину з фотокопією листа від Міністерства юстиції Ірландії поширюють анонімні облікові записи і деякі користувачі мережі.

Правда: у Мін'юсті Ірландії наголосили, (https://www.irishtimes.com/ireland/2023/09/11/fake-letters-claims-ukrainian-men-in-ireland-face-extradition-to-fight-in-war/) що ніколи не розсилали таких листів громадянам України. Представник міністерства заявив, що «усі, хто не впевнений у справжності будь-якої кореспонденції, яку він отримує нібито від Міністерства юстиції, він може зв’язатися з департаментом за телефоном 1800-221227».

Водночас на те, що «лист» підроблений, вказують помилки у тексті, а також невідповідність його вмісту нормам місцевого законодавства, (https://rm.coe.int/1680064587) зазначають розслідувачі StopFake.

- У «листі» назва країни вказана як «Республіка Ірландія» (Republic of Ireland), що є «описом держави» (Description of the State). Назва «Республіка Ірландія» застосовується лише у тих випадках, коли потрібно усунути неоднозначність між державою та островом Ірландія.

У міжнародних договорах та інших юридичних документах, у дипломатичних відносинах застосовується офіційна назва країни, яка закріплена в Конституції, – Ірландія.

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Чехия также не будет экстрадировать в Украину уклонистов

Об этом заявил официальный представитель Минюста страны Владимир Репка, передает местное издание Idnes.

Это решение принято в соответствии с европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления – уклонение от военной службы, дезертирство, неподчинение приказу и тп.

Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека.

Джерело: https://t.me/spravdi/33367, https://t.me/u_now/112004

Новости портала «Весь Харьков»

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