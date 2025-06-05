"Ми є свідками другого розколу імперії": операція "Павутина" викликала захват у користувачів соцмереж в Китаї – ЗМІ

Масштабна спецоперація Служби безпеки України під назвою "Павутина", у результаті якої, за офіційними даними, було уражено 41 російський військовий літак, викликала захват там, де на нього, здавалося б, годі було й сподіватися. Коментарі, сповнені схвалення і ледь прихованої зловтіхи, після 1 червня у мережі залишили багато користувачів з Китаю.

Ці коментарі засвідчили чітку тенденцію: усупереч позиції офіційного Пекіна, серед китайців зростає скептицизм щодо росії та все частіше виявляється зневага до населення країни-"вассала" Піднебесної. На реакцію китайців на український удар 1 червня по складовій російської "ядерної тріади" – стратегічній авіації – звернули увагу у Кyiv Іnsider.

Видання скористалося зібраними Telegram-каналом "Китайська загроза" коментарями користувачів на китайському політичному новинному порталі Guancha. Те, що пишуть більшість китайців, засвідчило зростання скептицизму громадян КНР щодо росії та зневагу, яку частина з них відчуває як до рф, так і до росіян.

Так, під новиною про операцію "Павутина" на китайському порталі на момент публікації матеріалу Кyiv Іnsider кількість коментарів перевалила за тисячу.

Частина коментаторів висловлювали різну ступінь захоплення українською операцією та тезу про те, що Китай має ретельно вивчати український досвід.

"Ця тактика українців є абсолютно новаторською та заслуговує на вивчення", "Треба визнати, що спецоперації України дійсно вражають і заслуговують на те, щоб у них повчитися", "Цей план хороший. Наша армія може використати його для удару по американських базах на Гуамі чи Окінаві", – писали китайці.

Коментарів, що так чи інакше вихваляли здатність України завдавати ударів глибоко вглиб російської території без використання звичайної авіації, а також натякали на історичні та територіальні претензії Китаю до росії, нараховувалися десятки й десятки.

"Ми спостерігаємо другий розкол імперії. Це станеться через 1,5-3 роки після падіння путіна, і ми будемо готові повернути те, що колись належало нам", "Стратегічне ослаблення росії піде на користь Китаю", "Чи хочете ви, щоб Китай надав військову підтримку загарбнику, який досі незаконно окупує більшу частину китайської території?", – писали китайці.

Дехто ж натякав на те, що росія для Китаю, у кращому разі, поганий "союзник", у гіршому ж – джерело майбутніх загроз.

"Великий росіянин – нехороший ведмідь. Він вкусить Китай, коли той ослабне", "На кого націлені стратегічні бомбардувальники на російській військовій базі на північ від Зовнішньої Монголії?", "Іноді самовдоволення та ненадійність росії справді змушують нас сумніватися, чи може вона бути нашим стратегічним союзником", – йдеться у коментарях

Вистачало й коментаторів, які відверто глузували над "наддержавою", що в одну мить втратила третину своєї стратегічної авіації – і в осяжному майбутньому не зможе відновити втрачене.

"росіяни завжди були войовничими, але вони ніколи не вміли воювати. Називати їх войовничою нацією — це радше жарт про їхній безладний спосіб життя, бандитську натуру та бездумне існування, яке піклується лише про їжу, а не про битву", "Коли Радянський Союз розпався і росія залишилася з населенням у 140 мільйонів осіб, їй судилося стати другосортною країною, незалежно від того, скільки у неї було ядерних боєголовок", "Слабка імперія, яка покладається на ядерну зброю радянської епохи для підтримки свого іміджу", "Можливості росії занадто слабкі, але її бажання сильні, і вона цього не усвідомлює", "Якщо "переговори" триватимуть у тому ж дусі, росія зазнає ще більших втрат", "Це як Перл-Харбор, але росія спала в гавані, без сигналізації та захисту", – глузували китайці.

Втім, траплялися й коментарі, в яких критикувалася "надмірна м'якість" рф у війні проти України та відстоювалася необхідність для рф завдати ядерного удару після подібної ганьби. Однак на тлі інших коментарів їх кількість була дійсно незначною.

"Поки Захід обговорює санкції та пакети озброєнь, китайська онлайн-публіка робить власні висновки — багато хто з них глибоко критикує москву. Політичні наслідки поки що можуть бути обмеженими, але культурний сигнал чіткий: захоплення українською винахідливістю зростає, тоді як повага до росії, навіть серед її нібито партнерів, швидко падає", – резюмували в Кyiv Іnsider.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Лілія Рагуцька

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