Сьогодні два роки, як всі ми дізналися страшну і одночасно героїчну історію про те, як один Герой сказав «Слава Україні» і мільйони відповіли «Героям слава»!

Степан Андрійович і представники цілих поколінь борців, що поклали свої життя за Україну, ним неодмінно пишаються!

Ім'я Олександра Мацієвського навіки увійде в історію. Історію боротьби українців за право вільно жити на своїй землі.

Схиляємо голови перед Героєм! Навіки слава!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10630

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