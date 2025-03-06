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Ім'я Олександра Мацієвського навіки увійде в історію
Сьогодні два роки, як всі ми дізналися страшну і одночасно героїчну історію про те, як один Герой сказав «Слава Україні» і мільйони відповіли «Героям слава»!
Степан Андрійович і представники цілих поколінь борців, що поклали свої життя за Україну, ним неодмінно пишаються!
Ім'я Олександра Мацієвського навіки увійде в історію. Історію боротьби українців за право вільно жити на своїй землі.
Схиляємо голови перед Героєм! Навіки слава!
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10630