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Многострадальная "мотолыга", в какой только ипостаси не выступала, и теперь это РСЗО с пусковой установкой "Град-1"
Вот такой гомункулус был замечен в Курской области.
В последнее время мотолыги заменили в РОВ всё, что только можно было заменить. ББМ, ствольную артиллерию, реактивную артиллерию, системы ПВО... российский сумрачный гений из-за нехватки специализированных средств продолжает плодить уродцев.
Но даже многочисленных МТ-ЛБ, одних из лучших гусеничных тягачей с одними из лучших показателей проходимости, у россии становится не просто "всё меньше", а критически мало.
РСЗО на складах закончились, скоро закончатся МТ-ЛБ, а затем, ПУ 9К55 только на повозке. Вторая армия в мире...
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