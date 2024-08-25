Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 81

Многострадальная "мотолыга", в какой только ипостаси не выступала, и теперь это РСЗО с пусковой установкой "Град-1"

Многострадальная мотолыга, в какой только ипостаси не выступала, и теперь это РСЗО с пусковой установкой Град-1

Вот такой гомункулус был замечен в Курской области.

В последнее время мотолыги заменили в РОВ всё, что только можно было заменить. ББМ, ствольную артиллерию, реактивную артиллерию, системы ПВО... российский сумрачный гений из-за нехватки специализированных средств продолжает плодить уродцев.

Но даже многочисленных МТ-ЛБ, одних из лучших гусеничных тягачей с одними из лучших показателей проходимости, у россии становится не просто "всё меньше", а критически мало.

РСЗО на складах закончились, скоро закончатся МТ-ЛБ, а затем, ПУ 9К55 только на повозке. Вторая армия в мире...

https://t.me/zloyodessit/22460

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гумпомощь по принуждению
Сегодня 10:06    46
"Грязная бомба киевского режима". Деконструкция российской пропаганды (ВІДЕО)
Сегодня 09:53    56
російські загарбники взялися мілітаризувати та промивати мізки вихованцям дитсадків
Сегодня 09:05    72
Оперативна інформація станом на 08.00 25.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:25    68
Збито вісім ударних БПЛА
Сегодня 08:22    77
Сила України – в єдності та відкритості до світу
Сегодня 08:20    67
Що відомо про нову українську зброю «Паляниця»?
Сегодня 07:48    126
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:47    91
росіяни вночі завдали ракетні удари по Харкову, Балаклії та Чугуєву
Сегодня 07:45    105
Неправда: «Буданов може ліквідувати президента Зеленського»
Сегодня 07:37    106
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 