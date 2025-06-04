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Міністр агрополітики зробив невтішний прогноз урожаю

Міністр агрополітики зробив невтішний прогноз урожаю

Згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.

Про це заявив міністр аграрної політики України Віталій Коваль, пише Reuters.

Найгірший прогноз — зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.

"На нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологи, потім затяжні дощі затримали посівну кампанію в окремих регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зменшення врожаю. Це точно не катастрофа, але, дасть Бог, зберемо все», — сказав міністр Reuters.

За прогнозом Коваля, Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 20-22 мільйони тонн пшениці, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн інших зернових, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Загальний врожай олійних культур очікується на рівні 20,16 мільйона тонн проти 21,18 мільйона тонн у 2024 році, частково через зменшення врожаю ріпаку на 600 000 тонн.

Міністр не надав прогнозу щодо експорту на 2025-26 рік, посилаючись на невизначеність остаточних цифр врожаю, але аналітики ASAP Agri очікують експорт на рівні 40,9 мільйона тонн, зокрема 15-15,5 мільйона тонн пшениці.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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