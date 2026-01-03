Надзвичайне
Мінус 2 ворожі танки – робота «Сталевого Кордону» (ВІДЕО)

Розрахунки БпЛА підрозділу розвідки «Аскольд» спільно з відділом прикордонної служби розвідки бригади «Сталевий Кордон» у складі Сил оборони України продовжують методично мінусувати бойові можливості ворога.

Так, напередодні Нового року, на Курському напрямку бійці уразили два ворожі танки. Спочатку техніку підбили, а далі кожен танк отримав свій додатковий «феєрверк» – ще по одному влучанню FPV-дронами. Такий святковий набір для противника: без упаковки, зате з наслідками.

Справжній новорічний «подарунок» для наших бійців.

Хочеш стати оператором БпЛА та нищити ворога разом з нами?

Контакти для зв’язку:

Контракт: +38 063 988 76 00

Мобілізація: +38 063 988 74 69

Джерело: dpsu.gov.ua

