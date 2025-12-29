Мінус чотири транспортні засоби, десять укриттів, одна антена зв’язку, два міномети та три позиції ворога (ВІДЕО)

Аеророзвідники-оператори РУБпАК «Sky hawks» 4 прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

Прицільна робота FPV-дронів дає вагомі результати: знищено чотири транспортні засоби противника, десять укриттів, антену зв’язку, два міномети та три ворожі позиції. Кожен успішний удар зменшує бойові можливості ворога й наближає Україну до перемоги.

Приєднуйся до команди розвідувально-ударних безпілотних систем «Sky hawks» 4 прикордонного загону. Твоя роль може бути вирішальною – оператор БпЛА, технік, водій, аналітик:

https://anketa-rec.dpsu.gov.ua

Робота «Aquila» – мінус ворог, укриття і техніка

Розрахунки БпЛА РУБпАК «Aquila» бригади «Сталевий Кордон» у складі Сил оборони України продовжують нищити противника, його позиції та техніку.

Так, за минулу добу на Північно-Слобожанському та Курському напрямках прикордонникам вдалося знищити щонайменше 2 загарбників, 5 ворожих укриттів та 2 антени.

Також бійці перетворили на металобрухт 1 замаскований транспортний засіб противника.

Джерело: dpsu.gov.ua

