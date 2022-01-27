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МОН рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання у зв’язку зі стрімко зростаючим показником захворюваності на COVID-19

МОН рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання у зв’язку зі стрімко зростаючим показником захворюваності на COVID-19

Міністерство освіти і науки України надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо організації освітнього процесу.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я, МОН рекомендує:

● організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів;

● у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

● у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів ЗЗСО дозволяється.

У листах зазначено, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а також організувати інформування працівників і здобувачів освіти про заходи, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону перебування у закладі освіти сторонніх осіб тощо.

Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

Источник: kmu.gov.ua

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