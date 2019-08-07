07.08.2019 16:50
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На 17 харьковских объектах ищут взрывчатку
В отделе коммуникации ГУ НП сообщили, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступила на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.
Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.
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