Происшествия
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07.08.2019 16:50
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На 17 харьковских объектах ищут взрывчатку

На 17 харьковских объектах ищут взрывчатку

В отделе коммуникации ГУ НП сообщили, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступила на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.

Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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