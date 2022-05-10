На “Азовсталі” перебувають понад тисяча військових, – Верещук

“Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще перебувають на обложеному російськими військами металургійному заводі “Азовсталь” в Маріуполі на південному сході України”, – заявила міністерка реінтеграції Ірина Верещук

За її словами, вони залишаються в приміщеннях величезного металургійного комплексу.

“Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати”, – сказала віце-прем’єр.

Нагадаємо, що українська влада працює над застосуванням процедури екстракції поранених військових та медиків з маріупольського заводу “Азовсталь”. Зокрема, над цим працює президент та інше керівництв

Агентство Телевидения Новости