На Донбасі загинув військовий з Харківщини, випускник ХАІ

На Донеччині загинув український військовий, який після початку повномасштабної війни став до лав оборонців. Микола Бєлявський поліг у бою 22 травня в Краматорському районі.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

Микола народився 2 лютого 1996 року в місті Горлівка Донецької області. У 2009 році його родина переїхала до села Борщівка Ізюмського району Харківської області, де він продовжив навчання в місцевій школі. Після її завершення вступив до Національного аерокосмічного університету ХАІ, де здобув вищу освіту за спеціальністю «Геодезія». Згодом працював у приватній фірмі.

Після початку повномасштабного вторгнення Микола долучився до волонтерської діяльності, підтримував армію, а згодом сам став до лав ЗСУ. Він мужньо виконував бойові завдання на фронті.

Оборонець України Микола Бєлявський загинув 22 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області. Прощання із Захисником відбулося 29 травня у Києві.

У Миколи залишилися тато, дружина, сестра та троє братів. Двоє з них також боронять Україну в лавах ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости