На Донеччині загинув 35-річний військовий з Харківської області

На 35-му році життя боронячи Україну від окупантів загинув Дмитро Белінський, житель Великобурлуцької громади Харківської області.

Про це повідомили у Великобурлуцькій селищній раді.

Дмитро Белінський народився 8 жовтня 1990 року в селі Хатнє на Великобурлуччині. Після закінчення школи поїхав до Харкова, де працював на будівництві і відкрив майстерню з ремонту машин.

7 лютого 2023 року Дмитро став на військову службу, приєднавшись до 60 ОМБр. Знищував російських окупантів на Донецькому напрямку. Отримав Відзнаку Міністра оборони України «Захиснику України» 23 серпня 2024 року.

Дмитро Белінський служив механіком-водієм в механізованому відділенні. Загинув 1 лютого 2025 року у населеному пункті Мирне Лиманського району Донецької області.

Церемонія поховання відбулася 22 лютого на Алеї Слави у Харкові.

У захисника залишилися двоє синів.

Агентство Телевидения Новости