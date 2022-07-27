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На Харківщині 16-річну дівчину принижували батьки: викрито факт домашнього насильства

На Харківщині 16-річну дівчину принижували батьки: викрито факт домашнього насильства

Мати та вітчим погрожували дівчині фізичною розправою, висловлювались нецензурною лайкою та морально принижували її.

26 липня до поліції надійшла інформація про те, що у селі Троїцьке Лозівського району мати разом з вітчимом вчиняють домашнє насильство над 16-літньою донькою.

На місце події виїхали поліцейський офіцер громади Владислав Бігун, старший інспектор ювенальної превенції Вікторія Ленівенко та представники служби у справах дітей Олексіївської територіальної громади Лозівського району.

Правоохоронці встановили, що на початку липня у родині виник конфлікт, під час якого батьки погрожували дитині та принижували її, нецензурно лаялись.

Стосовно дорослих складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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