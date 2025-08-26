Надзвичайне
Сегодня 12:47
Просмотров: 166

На Харківщині дрон окупантів влучив у цивільну автівку: двоє постраждалих

На Харківщині дрон окупантів влучив у цивільну автівку: двоє постраждалих

Окупанти вдарили по цивільному автомобілю на Вовчанщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

26 серпня близько 8:15 військові рф скерували ворожий дрон по автівці з громадянами, які везли гуманітарну допомогу в прифронтовий населений пункт. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. 

Транспортний засіб ВАЗ пошкоджено.

На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Проводиться документування злочину.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

