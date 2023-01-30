На Харківщині окупанти продовжують обстріли мирного населення та обороняються, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 січня. 341 доба війни.

Триває триста сорок перша доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.

Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині.

За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване «навчання» вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до росії та окупованого Криму.

У населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, в приміщені дитячого садочка, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими загарбниками.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости