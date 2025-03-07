На Харківщині окупанти тричі атакували в районі Вовчанська та Загризового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 березня. Розпочалася 1108 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2729 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 194 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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