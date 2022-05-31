На Харківщині поліція оперативно розшукала зниклу дитину

Про зникнення 8-річної дівчинки до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 30 травня о 17:20 повідомила її мати.

Дитина гуляла біля будинку у селищі Слобожанське Чугуївського району, а потім, без відома матері, пішла у невідомому напрямку.

Родина нещодавно перебралася до селища з Луганської області, тож дороги до місця мешкання та місцевості дитина не знала.

На пошуки зниклої був оперативно залучений особовий склад відділу поліції № 2 Чугуївського РУП.

Вже менш ніж за пів години дівчину розшукали на одному із дитячих майданчиків селища та повернули додому. Жодних протиправних дій у відношенні неї скоєно не було. Правоохоронці повернули дитину матері та провели з жінкою профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дітей та вживати максимальних заходів щодо їх безпеки.

Агентство Телевидения Новости