Сегодня 09:00
Просмотров: 101
На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув біля Дворічної
Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель міста Мерефа, 35-річний Олексій Білогуров.
Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.
Молодший лейтенант Олексій Білогуров загинув 15 березня в районі населеного пункту Дворічна Харківської області, зазнавши смертельного поранення в ході бойових дій.
У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
В останню путь воїна проводили 18 березня.