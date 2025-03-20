На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув біля Дворічної

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель міста Мерефа, 35-річний Олексій Білогуров.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Молодший лейтенант Олексій Білогуров загинув 15 березня в районі населеного пункту Дворічна Харківської області, зазнавши смертельного поранення в ході бойових дій.

У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

В останню путь воїна проводили 18 березня.

Агентство Телевидения Новости