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На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув біля Дворічної

На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув біля Дворічної

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель міста Мерефа, 35-річний Олексій Білогуров.  

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Молодший лейтенант Олексій Білогуров загинув 15 березня в районі населеного пункту Дворічна Харківської області, зазнавши смертельного поранення в ході бойових дій.

У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

В останню путь воїна проводили 18 березня.

Агентство Телевидения Новости

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