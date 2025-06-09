На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув в Сумській області
У Дергачівській громаді Харківської області попрощалися з військовослужбовцем 21-ї окремої механізованої бригади В’ячеславом Легеньким, який загинув на Сумщині. Захисникові було 48 років.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
В’ячеслав Легенький народився у Харкові, навчався у ліцеї №136 та ПТУ, де здобув фах слюсаря-збирача. Після переїзду до Дергачів працював на турбінобудівному підприємстві, паралельно навчаючись на курсах з журналістики.
«В’ячеслав писав вірші та інформаційні повідомлення для місцевих газет. Його останньою роботою у цивільному житті стала робота на автозаправній станції. Вільний час чоловік обожнював присвячувати перегляду футбольних матчів», – розповів Задоренко.
У лютому 2025 року В’ячеслав Легенький став на захист України. 1 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Запсілля Сумського району військовий загинув.
Поховали бійця на Алеї Слави Семенського кладовища. У захисника залишилися батьки.