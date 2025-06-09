Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 89

На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув в Сумській області

На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув в Сумській області

У Дергачівській громаді Харківської області попрощалися з військовослужбовцем 21-ї окремої механізованої бригади В’ячеславом Легеньким, який загинув на Сумщині. Захисникові було 48 років.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

В’ячеслав Легенький народився у Харкові, навчався у ліцеї №136 та ПТУ, де здобув фах слюсаря-збирача. Після переїзду до Дергачів працював на турбінобудівному підприємстві, паралельно навчаючись на курсах з журналістики.

«В’ячеслав писав вірші та інформаційні повідомлення для місцевих газет. Його останньою роботою у цивільному житті стала робота на автозаправній станції. Вільний час чоловік обожнював присвячувати перегляду футбольних матчів», – розповів Задоренко.  

У лютому 2025 року В’ячеслав Легенький став на захист України. 1 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Запсілля Сумського району військовий загинув.

Поховали бійця на Алеї Слави Семенського кладовища. У захисника залишилися батьки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 