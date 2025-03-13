На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув у Курській області

У Слобожанській громаді Харківської області попрощалися з військовослужбовцем Олегом Спирідоновим. Захисника провели в останню путь 12 березня у селі Геніївка провели в останню путь Захисника України Олега Спирідонова.

Про це повідомляє «Медіа-Зміїв».

Олег народився у місті Алмати в Казахстані. Разом із батьками він переїхав до села Шелудьківка, де провів своє дитинство та навчався у місцевому ліцеї. Після закінчення 9 класів Олег працював на різних підприємствах Харкова.

«У грудні 2024 чоловік добровільно приєднався до лав ЗСУ. Як стрілець-санітар він не лише виконував бойові завдання, а й допомагав пораненим побратимам», – йдеться в повідомленні.

19 лютого 2025 року під час штурмових дій в районі населеного пункту Дар’їно на Курщині Олег загинув.

Захисникові було 33 роки.

Агентство Телевидения Новости