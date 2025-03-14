На Харківщині попрощалися з військовим із Золочівської громади

У Харківській області в останню путь проводили військовослужбовця Ігоря Бакшеєва. Захисник помер 11 березня внаслідок важкої хвороби.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Ігор Бакшеєв народився у 1987 році в селі Феськи, де пройшли його дитинство та юність.

«Хлопець рано залишився без мами, виховували Ігоря хрещена мама та бабуся», – розповіли в селищній раді.

У складі Збройних Сил України чоловік боронив Україну з 2014 року, після повномасштабного вторгнення воював на гарячих напрямках.

Агентство Телевидения Новости