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На Харківщині попрощалися з військовим із Золочівської громади
У Харківській області в останню путь проводили військовослужбовця Ігоря Бакшеєва. Захисник помер 11 березня внаслідок важкої хвороби.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
Ігор Бакшеєв народився у 1987 році в селі Феськи, де пройшли його дитинство та юність.
«Хлопець рано залишився без мами, виховували Ігоря хрещена мама та бабуся», – розповіли в селищній раді.
У складі Збройних Сил України чоловік боронив Україну з 2014 року, після повномасштабного вторгнення воював на гарячих напрямках.