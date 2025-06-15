На Харківщині попрощалися із захисником із Балаклії

У Балаклії 6 червня провели в останню путь військовослужбовця Василя Жижка, який загинув у травні 2025 року. Чоловік приєднався до захисту України цього року, до того брав участь у волонтерських ініціативах.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Василь Жижко народився 26 липня 1976 року в місті Балаклія. Навчався у Балаклійських ЗОШ №4 і №3, після чого здобув спеціальність електромонтера в училищі в селищі Савинці.

До служби брав участь у волонтерських роботах, зокрема допомагав копати окопи в районі Богодухова.

У 2025 році приєднався до Збройних сил України. Загинув 29 травня 2025 року.

6 червня у Балаклійській громаді відбулося прощання із загиблим.

Агентство Телевидения Новости