Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 107

На Харківщині попрощалися із захисником із Балаклії

На Харківщині попрощалися із захисником із Балаклії

У Балаклії 6 червня провели в останню путь військовослужбовця Василя Жижка, який загинув у травні 2025 року. Чоловік приєднався до захисту України цього року, до того брав участь у волонтерських ініціативах.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Василь Жижко народився 26 липня 1976 року в місті Балаклія. Навчався у Балаклійських ЗОШ №4 і №3, після чого здобув спеціальність електромонтера в училищі в селищі Савинці.

До служби брав участь у волонтерських роботах, зокрема допомагав копати окопи в районі Богодухова.

У 2025 році приєднався до Збройних сил України. Загинув 29 травня 2025 року.

6 червня у Балаклійській громаді відбулося прощання із загиблим.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 