На Харківщині попрощалися із захисником із Балаклії
У Балаклії 6 червня провели в останню путь військовослужбовця Василя Жижка, який загинув у травні 2025 року. Чоловік приєднався до захисту України цього року, до того брав участь у волонтерських ініціативах.
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Василь Жижко народився 26 липня 1976 року в місті Балаклія. Навчався у Балаклійських ЗОШ №4 і №3, після чого здобув спеціальність електромонтера в училищі в селищі Савинці.
До служби брав участь у волонтерських роботах, зокрема допомагав копати окопи в районі Богодухова.
У 2025 році приєднався до Збройних сил України. Загинув 29 травня 2025 року.
6 червня у Балаклійській громаді відбулося прощання із загиблим.