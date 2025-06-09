На Харківщині прикордонники вдарили по дев’яти цілях ворога FPV-дронами

Оператори дронів прикордонного загону під час кількох рейдів на Харківщині знищили транспорт та техніку ворога й вразили піхоту. Операції здійснили за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомили в ДПСУ.

Днями пілоти-аеророзвідники РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону на Харківському напрямку знищили FPV-дронами транспортний засіб, одну антену зв’язку, уразили дев’ять позицій ворога. Під час ударів було знищено й двох піхотинців.

Також на Харківщині ударний дрон «Баба Яга» прикордонників завдав нищівного удару по окупантах.

«За результатами нічного рейду прикордонники відшукали та знищили два укриття, два транспортних засоби та одну антену зв’язку», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости