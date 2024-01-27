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На Харківщині рятувальники ліквідували 5 пожеж спричинених ворожими обстрілами

На Харківщині рятувальники ліквідували 5 пожеж спричинених ворожими обстрілами

У ніч з 26 на 27 січня ворог завдав масованих обстрілів по місту Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

В результаті ударів на території приватного сектору за різними адресами виникло 4 пожежі.

Горіли 2 житлові будинки та 2 гаражі на загальній площі близько 100 кв.м. Від ДСНС до гасіння пожеж залучалось 4 одиниці техніки та 15 рятувальників.

Цієї ж ночі під ворожий вогонь потрапило село Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області.

В результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок на площі 120 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 1 відділення ДСНС та відділення місцевої пожежної команди селища Вільча.

О 01:55 усі осередки займання були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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